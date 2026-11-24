CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre identificado como Samuel “N”, señalado como objetivo prioritario y presunto responsable de la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, la captura se realizó durante patrullajes de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, en el municipio de Cosalá.
Las autoridades señalaron que el detenido es identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, y presuntamente está vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
“Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, elementos de las Fuerzas Especiales de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, detuvieron a Samuel “N”, objetivo prioritario identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa”, señalan las autoridades.
La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina, en coordinación con personal de la SSPC, como parte de las acciones de reforzamiento de la seguridad en Sinaloa.
Durante el operativo, los elementos federales aseguraron un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas con una sustancia granulada con características similares a las de una droga sintética.
Tras su detención, a Samuel “N” le informaron sus derechos y fue trasladado, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), en Culiacán.
La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica.
“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de mantener la coordinación y el intercambio de información de inteligencia para combatir a los grupos delictivos y contribuir a la seguridad de la población”, asegura el comunicado.