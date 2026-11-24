CIUDAD DE MÉXICO. _ Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre identificado como Samuel “N”, señalado como objetivo prioritario y presunto responsable de la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, la captura se realizó durante patrullajes de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, en el municipio de Cosalá.

Las autoridades señalaron que el detenido es identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, y presuntamente está vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

“Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, elementos de las Fuerzas Especiales de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, detuvieron a Samuel “N”, objetivo prioritario identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa”, señalan las autoridades.