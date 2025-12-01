Detienen en Culiacán a dos hombres armados, uno es menor de edad

Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron arrestados por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) luego de ser sorprendidos en posesión de armamento de uso exclusivo, cuando circulaban sobre la carretera a Culiacancito, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que la detención se realizó durante un operativo de reconocimiento en las inmediaciones de la localidad de Bacurimí. Integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal ubicaron una unidad motriz marca Nissan con los dos tripulantes.

Tras la inspección, los agentes aseguraron dos armas de fuego cortas tipo pistola, calibre 9 milímetros, cada una con su respectivo cargador abastecido, según la información oficial.

Los detenidos y los objetos del delito quedaron a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones. La SSPE indicó que en las labores de seguridad y aseguramiento participaron diversas corporaciones federales y estatales, como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.