Detienen en Culiacán a dos probables responsables de robos a comercios; los relacionan con 15 atracos

CULIACÁN. _ Elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra Jorge “N”, de 32 años, y Jesús “N”, de 28, por su probable responsabilidad en el delito de robo a comercio abierto al público.

Los hechos que motivaron el mandamiento judicial ocurrieron el pasado 8 de febrero en un establecimiento del sector La Conquista, en Culiacán. De acuerdo con las investigaciones, los ahora detenidos arribaron en una motocicleta; mientras uno vigilaba, el otro presuntamente ingresó al local y, mediante amenazas con arma de fuego, despojó a las víctimas de efectivo y pertenencias.

La Unidad de Delitos Patrimoniales mantiene bajo investigación a ambos sujetos por su posible relación con al menos 15 atracos cometidos en perjuicio de farmacias, tiendas de conveniencia, panaderías y otros negocios de la ciudad.

Tras su detención, fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y trasladados al Centro Penitenciario de Aguaruto, donde se definirá su situación jurídica.