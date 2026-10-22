$!Detienen en Culiacán a ‘El Coco Ranas’, presunto generador de violencia del Cártel de Sinaloa

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto desplegado por la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano en la capital sinaloense derivó en la detención de Orlando “N” y/o Joel Isaías “N”, alias “El Coco Ranas”, identificado de manera preliminar como presunto generador de violencia de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, junto con tres hombres más. La captura fue confirmada mediante el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que el despliegue de las fuerzas de seguridad trascendiera la noche del miércoles 21 de octubre en el fraccionamiento Lomas del Sol, al norte de la ciudad.

De acuerdo con la ficha oficial del RND, la aprehensión se concretó a las 22:50 horas sobre la calle Profesora Emilia Obeso, en el sector mencionado. El informe de la dependencia federal identifica al detenido como Joel Isaías “N”, aunque el registro consta también bajo el nombre de Orlando “N”. La autoridad lo describió como un hombre de complexión robusta, tez morena y que al momento de la intervención vestía prendas de color negro.

Información preliminar establece que la presencia de las corporaciones en el sector respondió a una denuncia ciudadana. Tras la alerta, los efectivos estatales y militares se trasladaron a un inmueble de la zona para desplegar un cerco perimetral en los alrededores, lo que culminó con el arresto de los cuatro sospechosos.