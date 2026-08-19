Detienen en Culiacán a hombre buscado para extradición a Estados Unidos

CULIACÁN. _ Un hombre que contaba con una orden de extradición vigente a Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa fue detenido por fuerzas federales y estatales durante la inspección de un inmueble en el fraccionamiento Urbivilla del Roble, en Culiacán.

La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

De acuerdo con el informe de acciones relevantes correspondiente al martes 18 de agosto de 2026, emitido por autoridades federales, la detención ocurrió durante el cumplimiento de una orden judicial de inspección en un domicilio del sector.

Al momento de la intervención, el hombre vestía una playera y tenis blancos, además de pantalón de mezclilla.

Cabe señalar que las autoridades federales no proporcionaron los datos generales ni la identidad del detenido.

Tras su aseguramiento, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y canalizado ante la autoridad migratoria para iniciar los trámites legales relacionados con su entrega a la justicia de Estados Unidos.