Detienen en Culiacán a hombre buscado por privación de la libertad

En medio de recorridos por la franja norte de Culiacán, policías policiales vieron que el sujeto los evadía, por lo que verificaron su identidad y lo arrestaron
Noroeste/Redacción
09/01/2026 21:26
Elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa detuvieron a un hombre que contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de privación ilegal de la libertad, en Culiacán.

Fue durante recorridos por la franja norte de la capital, cerca de una tienda de autoservicio, que los uniformados notaron que el civil optó una actitud evasiva, por lo que le abordaron.

Los oficiales verificaron la identidad del sujeto y confirmaron que era buscado por el delito mencionado.

Por tal motivo, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se realicen las investigaciones y procedimientos legales correspondientes.

