Detienen en Culiacán a hombre por intento de homicidio con arma blanca

Autoridades de Sinaloa detuvieron a Jesús Lamberto “N”, de 41 años, señalado como presunto responsable de un intento de homicidio con arma blanca, registrado en Culiacán.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, los hechos por el que se le investiga ocurrieron el pasado 12 de enero de 2026, en una agresión cometida en la Colonia Las Amapas.

Tras el testimonio de la víctima, la Unidad Especializada en Aprehensiones giró orden de captura y detuvo al sospechoso.

Los trabajos de localización estuvieron coordinados con la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos.

Posterior a su arresto, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Asimismo, fue internado en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en espera de que se resuelva su situación jurídica.