Detienen en Culiacán a joven acusado de tentativa de feminicidio

CULIACÁN. _ En un operativo conjunto, agentes de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos (IGIHD) y elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), ambos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jonathan “N”, de 24 años, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en agosto de 2025, en la ciudad de Culiacán. De acuerdo con la carpeta de investigación, el acusado presuntamente disparó un arma de fuego contra una mujer tras una discusión. La víctima logró sobrevivir gracias a la atención médica recibida de forma oportuna.

Con base en los elementos de prueba reunidos por el Ministerio Público Especializado en Homicidios Dolosos, un juez de control giró la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por personal de la UNESA en la zona centro del estado.

Jonathan “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.