Detienen en Culiacán a presunto asaltante de comercios en el sector sur

CULIACÁN. _ Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), en coordinación con la Inspección General de Investigación en Atención a Delitos Patrimoniales, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jesús Joel “N”, de 35 años de edad.

La acción ministerial se fundamenta en su probable responsabilidad en el delito de robo en local comercial abierto al público, cometido presuntamente mediante el uso de arma para intimidar a las víctimas.

De acuerdo con los datos recabados de la Fiscalía General del Estado, los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 22 de mayo del presente año. El señalado habría participado en diversos robos registrados de manera consecutiva durante el mismo día en establecimientos comerciales del sector sur de la ciudad de Culiacán, afectando a farmacias, tortillerías y negocios de abarrotes.

Tras concluirse los protocolos de su detención, Jesús Joel “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Esta autoridad jurisdiccional será la encargada de continuar con el proceso correspondiente y desahogar las audiencias para determinar su situación jurídica, bajo el principio de presunción de inocencia que marca la legislación vigente.