Detienen en Culiacán a presunto responsable de robos en comercios

CULIACÁN. _ Agentes de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa capturaron a un hombre por su presunta participación en una serie de robos cometidos contra establecimientos comerciales en Culiacán.

La detención de José Benjamín “N”, de 28 años, se dio en cumplimiento de tres órdenes de aprehensión vigentes, según informó la institución ministerial.

Las investigaciones realizadas por la Inspección General de Investigación en Atención a Delitos Patrimoniales vinculan al hoy detenido con al menos seis robos a locales de distintos giros, entre los que destacan tiendas departamentales, de autoservicio y negocios ubicados en plazas comerciales de la ciudad.

El operativo para localizar al sospechoso fue realizado por personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) Zona Centro, quienes trabajaron en conjunto con elementos de la Policía de Investigación pertenecientes al Grupo Zeus.

Tras su captura, José Benjamín “N” quedó bajo resguardo y fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Corresponderá a dicha autoridad judicial analizar las pruebas presentadas en las carpetas de investigación para determinar la situación jurídica del imputado y resolver si es vinculado a proceso por el delito de robo agravado en local comercial abierto al público.