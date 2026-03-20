Detienen en Culiacán a presunto responsable de secuestro agravado

CUIACÁN. _ Elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) de la Zona Centro cumplimentaron una orden de aprehensión contra José “N”, de 30 años, por su presunta responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el hecho que se le imputa ocurrió el pasado 25 de noviembre de 2024 en las inmediaciones de la colonia CNOP, en esta ciudad. En esa fecha, la víctima fue obligada a subir a un vehículo mediante amenazas y el uso de un objeto con características de arma de fuego.

Tras el trabajo de campo y gabinete, los agentes de la UEA localizaron al sospechoso la noche del jueves 19 de marzo de 2026. Tras su captura, el detenido fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

Será dicha autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica del imputado, quien bajo el principio de presunción de inocencia, enfrentará el proceso penal correspondiente por los hechos registrados hace poco más de un año en el sector sur de la capital sinaloense.