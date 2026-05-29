Detienen en Culiacán a presunto responsable de tentativa de homicidio doloso

CULIACÁN. _ Personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones cumplimentó una orden de arresto en contra de Valerio “N”, de 55 años de edad, señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

De acuerdo con las indagatorias de la autoridad ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril de 2024 fuera del domicilio de la víctima. En ese sitio, el afectado presuntamente sufrió una agresión por parte de un vecino, quien utilizó un objeto de madera para causarle diversas lesiones que requirieron atención médica hospitalaria.

La detención de Valerio “N” se realizó en el municipio de Culiacán mediante un operativo coordinado entre los elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones y el personal de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos.

Tras su captura, el sospechoso quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, instancia judicial que se encargará de evaluar las pruebas presentadas y determinar su situación jurídica.