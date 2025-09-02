Detienen en Culiacán a tres personas por presunto robo en comercios

CULIACÁN. _ En acciones realizadas por separado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) detuvieron a una mujer y dos hombres, señalados como probables responsables del delito de robo a establecimientos comerciales abiertos al público.

El primer caso ocurrió en un supermercado ubicado en la colonia Emiliano Zapata, donde fue asegurada una mujer identificada como Guadalupe “N”, de 42 años, tras presuntamente sustraer mercancía diversa del lugar.

En un segundo hecho, en la colonia Chapultepec, un hombre que se identificó como Édgar “N”, de 37 años, fue sorprendido cuando intentaba sacar un cartón con productos de una tienda de conveniencia.

El tercer caso tuvo lugar en la zona Centro de la ciudad, donde Iván “N”, de 41 años, fue detenido luego de ser señalado por personal de un establecimiento por presunto robo de mercancía.

Las tres personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de determinar su situación legal y continuar con las investigaciones correspondientes.