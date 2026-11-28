CULIACÁN._ Un menor de edad fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa en posesión de una pistola calibre .45, siete cartuchos útiles y 200 envoltorios con presunta cocaína en la Colonia Villa Bonita, en esta ciudad, informó mediante un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se originó tras una denuncia anónima recibida a través de la línea 089, en la que se alertaba sobre la presencia de personas armadas en el interior de un inmueble ubicado en ese sector.

Al recibir el aviso, agentes del grupo especial de la Policía Estatal Preventiva se trasladaron al punto mientras realizaban recorridos de prevención y vigilancia en distintos sectores de la capital sinaloense.

Cuando arribaron al sitio, los policías observaron a una persona que intentó evadirlos, por lo que iniciaron una persecución y lograron darle alcance.

Durante la revisión, los agentes aseguraron una pistola calibre .45, un cargador y siete cartuchos útiles del mismo calibre, además de 200 envoltorios transparentes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

El adolescente detenido, junto con el armamento, las municiones y la presunta droga, quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, instancia que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica.