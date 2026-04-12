$!Detienen en Culiacán a un menor de edad con un arma de fuego, droga y motocicleta robada

Un menor de edad fue detenido por elementos de seguridad pública en posesión de un arma de fuego, presunta droga y una motocicleta con reporte de robo durante un operativo realizado en Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento ocurrió cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) realizaban recorridos de prevención en el ejido El Quince y detectaron a un joven que circulaba en motocicleta en sentido contrario al convoy policial.

Al notar la presencia de las autoridades, el conductor realizó un retorno brusco e intentó escapar, por lo que se inició una persecución que concluyó en la colonia El Ranchito, donde fue interceptado.