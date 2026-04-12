$!Detienen en Culiacán a un menor de edad con un arma de fuego, droga y motocicleta robada

Un menor de edad fue detenido por elementos de seguridad pública en posesión de un arma de fuego, presunta droga y una motocicleta con reporte de robo durante un operativo realizado en Culiacán.
De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento ocurrió cuando elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) realizaban recorridos de prevención en el ejido El Quince y detectaron a un joven que circulaba en motocicleta en sentido contrario al convoy policial.
Al notar la presencia de las autoridades, el conductor realizó un retorno brusco e intentó escapar, por lo que se inició una persecución que concluyó en la colonia El Ranchito, donde fue interceptado.
Durante la revisión, los agentes localizaron una mochila color verde en la que llevaba un arma corta calibre .380, con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, además de nueve envoltorios con hierba seca con características de la marihuana y 16 envoltorios con polvo blanco similar a la cocaína.
Asimismo se le aseguró la motocicleta, una Italika modelo 2025, color verde con negro, sin placas de circulación y con reporte de robo vigente.
El menor, junto con el arma, la droga y la unidad motriz, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se determinen las responsabilidades correspondientes.
En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades federales y estatales.