Detienen en Culiacán al estadounidense ‘El Dany’, acusado de traficar fentanilo

En Culiacán, Sinaloa, elementos de SSPC, en coordinación con Defensa, Marina, FGR y GN, detuvieron a Daniel Silvestre Manjarrez, “El Dany”, de nacionalidad estadounidense, considerado uno de los objetivos más buscados por autoridades de Estados Unidos, por su participación en el delito de conspiración para la distribución de fentanilo.

En un post publicado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que era buscado por las autoridades de Estados Unidos.

“En Culiacán, Sinaloa, personal de la @SSPCMexico detuvo a Daniel ‘N’, alias ‘El Dany’, de nacionalidad estadounidense, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo”, reportó.

Informó que Contaba con orden de arresto y ficha roja del @FBI.

García Harfuch expuso que la detención es resultado del trabajo coordinado del @GabSeguridadMX y de la cooperación internacional en el combate al tráfico de drogas.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad expuso que mediante labores de inteligencia e investigación de campo, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, detuvieron a Daniel “N”, de nacionalidad estadounidense, quien cuenta con ficha roja emitida por del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo.

La acción operativa se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Humaya, en Culiacán, donde los agentes de seguridad identificaron el inmueble donde se resguardaba uno de los objetivos más buscados por autoridades estadounidenses y, al realizar recorridos de reconocimiento, detectaron la presencia del sujeto, al cual le marcaron el alto, corroboraron su identidad y fue detenido.

Por lo anterior, la persona detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso, para posteriormente ser entregado a las autoridades que lo requieren.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia que dañan a la sociedad.