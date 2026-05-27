Detienen en Durango hombre acusado de homicidio hace 10 años, en Cosalá

Un hombre identificado como Jorge “N”, de 44 años de edad, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) en el Estado de Durango, al ser señalado como presunto responsable de homicidio.

De acuerdo con la información compartida por la FGE, Jorge sería el presunto autor de un asesinato cometido el 22 de marzo de 2016, en la comunidad La Ilama, en Cosalá.

En esa fecha, fue localizado un hombre asesinado a balazos, motivo por el que se inició una investigación por homicidio calificado cometido con ventaja.

Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) en la Región Sur de Sinaloa, ubicaron a Jorge en Durango, y como parte del convenio de colaboración entre autoridades, junto a instituciones de aquella entidad, lo arrestaron.

Posterior a su detención, fue ingresado en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, donde será puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur.