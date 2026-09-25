$!Detienen en El Quelite a presunto operador delictivo y cinco más tras enfrentamiento con la SSPC

MAZATLÁN. _ Un presunto operador de una célula delictiva, identificado como Erik Samuel “N”, fue detenido junto con otras cinco personas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras un enfrentamiento armado registrado en la comunidad de El Quelite, en Mazatlán.
De acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, la detención de los seis hombres forma parte de las acciones operativas implementadas en Mazatlán, las cuales han dejado un total de ocho personas detenidas y el aseguramiento de armamento.
Según el reporte oficial, la captura de Erik Samuel “N” y los otros cinco detenidos ocurrió durante recorridos de seguridad, cuando los elementos de la SSPC fueron atacados a balazos. Los agentes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos y posteriormente detuvieron a seis personas.
Tras la captura las autoridades aseguraron dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.
En una acción distinta, también realizada en inmediaciones de El Quelite, personal de la SSPC localizó, como resultado de labores de inteligencia e investigación, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, los cuales fueron inhabilitados en el sitio.
Los seis detenidos, las armas, los vehículos y los demás indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.