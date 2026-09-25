$!Detienen en El Quelite a presunto operador delictivo y cinco más tras enfrentamiento con la SSPC

MAZATLÁN. _ Un presunto operador de una célula delictiva, identificado como Erik Samuel “N”, fue detenido junto con otras cinco personas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras un enfrentamiento armado registrado en la comunidad de El Quelite, en Mazatlán.

De acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad, la detención de los seis hombres forma parte de las acciones operativas implementadas en Mazatlán, las cuales han dejado un total de ocho personas detenidas y el aseguramiento de armamento.