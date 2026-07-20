Detienen en El Roble, Mazatlán, a hombre armado que circulaba en camioneta robada

MAZATLÁN._ Elementos de seguridad pública federal detuvieron a un hombre armado que conducía una camioneta con reporte de robo, tras patrullajes en la sindicatura de El Roble, en Mazatlán.

El arresto estuvo a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes le marcaron el alto a la persona cuando notaron que tomó una “conducta evasiva”, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Al revisar, los uniformados confirmaron que la camioneta, una Chevrolet Cheyenne negra, tenía reporte de robo vigente y placas de otro estado, por lo que fue decomisada.

Además, al hombre le incautaron un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62 × 39 milímetros, 155 cartuchos útiles del mismo calibre, seis cargadores para arma larga, dos chalecos balísticos con dos placas balísticas, un radio de comunicación y un teléfono celular.

La persona detenida, la camioneta y los demás objetos constitutivos de delito fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las diligencias correspondientes.