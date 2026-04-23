$!Detienen en el Valle del Carrizo a presunto responsable de homicidio hace tres días en Ahome

Fue detenido Ives “N”, de 36 años de edad, señalado como el presunto responsable de un homicidio cometido el pasado 20 de abril, en el Poblado 5, perteneciente al municipio de Ahome.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), este hombre fue identificado como el presunto responsable del hecho, cometido en un taller de herrería.

En el lugar, agentes ministeriales encontraron a la víctima con varias heridas de bala que le provocaron la muerte.