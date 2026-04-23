$!Detienen en el Valle del Carrizo a presunto responsable de homicidio hace tres días en Ahome

Fue detenido Ives “N”, de 36 años de edad, señalado como el presunto responsable de un homicidio cometido el pasado 20 de abril, en el Poblado 5, perteneciente al municipio de Ahome.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), este hombre fue identificado como el presunto responsable del hecho, cometido en un taller de herrería.
En el lugar, agentes ministeriales encontraron a la víctima con varias heridas de bala que le provocaron la muerte.
Las investigaciones estuvieron a cargo de agentes del grupo Hércules de la Policía de Investigación, quienes lo ubicaron en el Valle del Carrizo, en el municipio mencionado.
Tras la aprehensión, Ives “N” quedó bajo custodia de las autoridades y será presentado ante un Juez de Control penal, mismo que otorgó previamente la orden de aprehensión en su contra.