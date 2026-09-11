Detienen en Escuinapa a 11 presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’

ESCUINAPA._ Once personas, identificadas por las autoridades como presuntos integrantes del Cártel del Pacífico (Cártel de Sinaloa), de la facción de “Los Chapitos”, fueron detenidos en flagrancia durante un operativo realizado en Isla del Bosque, Escuinapa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con un comunicado de las comandancias de la Tercera Región Militar y la Novena Zona Militar, la detención ocurrió este 11 de septiembre durante reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia realizados por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Las autoridades señalaron que los 11 detenidos estarían vinculados con Óscar Luciano Martínez Larios, alias “Casco”, identificado por las fuerzas federales como jefe regional de “Los Chapitos”

Según el reporte militar, Martínez Larios está relacionado con la privación ilegal de la libertad y de la vida de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrida el pasado 23 de enero en Concordia.

Durante el operativo fueron aseguradas 12 armas largas, además de cargadores, municiones de diversos calibres y equipo táctico.

Los detenidos, junto con el armamento y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones correspondientes.