$!Detienen en Escuinapa a “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa

CULIACÁN. _ Misael Guerrero Pérez, conocido como “El Güero Pin”, fue detenido este jueves en el municipio de Escuinapa durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales. La captura fue confirmada a través de su registro en el Registro Nacional de Detenciones (RND)
De acuerdo con la ficha del RND, el detenido es de complexión delgada, tez clara, cabello corto negro y barba semipoblada. Al momento de su localización vestía playera azul marino, pantalón de mezclilla azul y botas color café.
El informe oficial señala que durante la inspección física se le detectaron heridas provocadas por esquirlas de bala en el brazo derecho. Su estatus fue reportado como “en traslado” hacia las autoridades competentes para la puesta a disposición e integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La detención se produjo en medio de un amplio despliegue de seguridad realizado este jueves en la zona sur de Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que el ahora detenido resultó lesionado.
Desde las primeras horas del día, habitantes de Escuinapa y de la sindicatura de Isla del Bosque reportaron enfrentamientos armados entre civiles y fuerzas de seguridad, así como bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos de la región.
Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que un operativo conjunto entre corporaciones federales y estatales derivó en la captura de un presunto líder de un grupo delictivo con presencia en el sur del estado. Tras la acción, se registraron bloqueos y quema de unidades en carreteras de la zona.
De manera extraoficial, trascendió que junto con Guerrero Pérez fueron detenidas otras cinco personas y que dos civiles habrían perdido la vida durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.
Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, es identificado por autoridades federales como presunto jefe de plaza de una facción del Cártel de Sinaloa con operaciones en Escuinapa y municipios del sur de la entidad.
De acuerdo con reportes de inteligencia, su zona de influencia se extendía principalmente en la franja limítrofe entre Sinaloa y Nayarit.