$!Detienen en Escuinapa a “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa

CULIACÁN. _ Misael Guerrero Pérez, conocido como “El Güero Pin”, fue detenido este jueves en el municipio de Escuinapa durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales. La captura fue confirmada a través de su registro en el Registro Nacional de Detenciones (RND)

De acuerdo con la ficha del RND, el detenido es de complexión delgada, tez clara, cabello corto negro y barba semipoblada. Al momento de su localización vestía playera azul marino, pantalón de mezclilla azul y botas color café.

El informe oficial señala que durante la inspección física se le detectaron heridas provocadas por esquirlas de bala en el brazo derecho. Su estatus fue reportado como “en traslado” hacia las autoridades competentes para la puesta a disposición e integración de la carpeta de investigación correspondiente.