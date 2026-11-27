MAZATLÁN._ Un hombre identificado como Eliazar “N”, de 30 años, fue detenido en Escuinapa por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja en grado de tentativa.

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Zona Sur, cumplimentaron una orden de aprehensión contra el señalado.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 10 de noviembre, en Escuinapa, cuando presuntamente Eliazar “N”, acompañado de otra persona, interceptó a la víctima y le disparó con un arma de fuego, provocándole lesiones.

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de la Unidad Especializada en Aprehensiones, cuyos elementos ejecutaron la orden judicial y lo pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur.

El detenido deberá responder ante la autoridad judicial por los hechos que se le atribuyen.