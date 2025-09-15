Detienen en Escuinapa a presunto secuestrador y homicida buscado en Nayarit

ESCUINAPA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) y en coordinación con la Policía de Investigación, detuvo a Eduardo “N”, de 41 años de edad, por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado, homicidio y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando la víctima fue presuntamente interceptada frente a su domicilio en Tecuala, Nayarit, por un grupo de personas armadas, entre ellos Eduardo “N”. Los captores habrían exigido tres millones de pesos como rescate, sin embargo, la víctima fue localizada sin vida días después.

La aprehensión del sospechoso se realizó en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. Posteriormente, fue trasladado a Tepic, Nayarit, donde quedó a disposición del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región II, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.