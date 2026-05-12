$!Detienen en EU a dos hombres acusados de violación equiparada en Sinaloa

La Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutó dos órdenes de aprehensión contra hombres señalados como presuntos responsables del delito de violación equiparada, por hechos ocurridos en Sinaloa.

El primer detenido es identificado como José Luis “N”, de 36 años, quien fue ubicado por autoridades en Phoenix, Arizona, y trasladado a territorio mexicano para ser aprehendido por la UNESA y enfrentar cargos por violación equiparada agravada por razón de parentesco por afinidad.