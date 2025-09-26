Detienen en EU a presunto responsable de doble homicidio y privación ilegal en Culiacán 2009

CULIACÁN. _ Tras un trabajo de inteligencia coordinado, fue detenido un hombre señalado como probable responsable del asesinato de un comerciante y su empleado, quienes habrían sido privados de la libertad y posteriormente asesinados en Culiacán en el año 2009.

La Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) informó sobre la captura de Jesús “N”, de 38 años, a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de homicidio doloso cometido a propósito de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado con ventaja en agravio de las dos víctimas.

Los hechos por los que se le investiga ocurrieron en febrero de 2009. De acuerdo con la FGE, Jesús “N” habría formado parte del grupo que planeó y llevó a cabo la privación de la libertad del comerciante y su trabajador en Culiacán. Ambos fueron obligados a descender de su vehículo con amenazas de arma de fuego y posteriormente fueron llevados a un domicilio donde se les mantuvo en cautiverio.

Pese a que los captores se habrían comunicado con la familia del comerciante para exigir un rescate de 3 millones de pesos y lograron recibir una entrega de un millón y medio de pesos, las dos víctimas fueron posteriormente privadas de la vida.

Jesús “N” fue ubicado en Phoenix, Arizona, gracias a la colaboración y labores de inteligencia con la Unidad de Investigaciones del Servicio de Seguridad Diplomática del Gobierno de los Estados Unidos, desde donde fue deportado a territorio mexicano.

La detención y traslado a Sinaloa se concretó con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la Unidad Especializada contra el Secuestro de la Fiscalía de Sonora.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, quien deberá determinar su situación jurídica con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía. La aprehensión se da a más de 16 años de los hechos.