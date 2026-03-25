Detienen en Guadalajara a presunto homicida de abuela y nieto en Los Mochis

CULIACÁN. _ Fue detenido Hugo Alberto “N”, de 32 años de edad, señalado como el presunto responsable del asesinato de una adulta mayor y su nieto en octubre de 2025, en Los Mochis, Ahome.
A través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), de la Fiscalía General del Estado (FGE), el sospechoso fue localizado y arrestado vía el área de Inteligencia y Cibernética en Guadalajara, Jalisco.
Será trasladado al municipio de Ahome, donde quedará internado en el Centro Penitenciario Goros II, a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
Las investigaciones preliminares lo señalan como presunto responsable de los delitos de feminicidio cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, así como homicidio calificado cometido con ventaja, en perjuicio de dos personas.
La tarde del 20 de octubre de 2025, Martha “N”, de 74 años, y su nieto Jesús Alberto “N”, de 33 años, fueron encontrados sin vida dentro de un domicilio en el fraccionamiento Villas de Cortez, en Los Mochis, Ahome.
La adulta mayor presentaba signos de extrema violencia, atada de pies y manos; mientras que el nieto tenía heridas producidas por arma blanca.