Detienen en Guadalajara a presunto homicida de abuela y nieto en Los Mochis

CULIACÁN. _ Fue detenido Hugo Alberto “N”, de 32 años de edad, señalado como el presunto responsable del asesinato de una adulta mayor y su nieto en octubre de 2025, en Los Mochis, Ahome.

A través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), de la Fiscalía General del Estado (FGE), el sospechoso fue localizado y arrestado vía el área de Inteligencia y Cibernética en Guadalajara, Jalisco.

Será trasladado al municipio de Ahome, donde quedará internado en el Centro Penitenciario Goros II, a disposición de la autoridad judicial correspondiente.