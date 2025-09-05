Detienen en Guamúchil a hombre acusado de tentativa de homicidio con arma blanca

ANGOSTURA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Juan “N”, de 33 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado es señalado por haber atacado con un arma blanca a una persona en julio de 2025, dentro de su domicilio en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

Cabe destacar que la misma víctima ya había denunciado una agresión previa en septiembre de 2022, en la que también señaló a Juan “N” como probable responsable, en ese caso por un ataque con arma de fuego.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte, donde enfrentará el proceso legal correspondiente. Actualmente permanece recluido en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.