Detienen en Guasave a hombre acusado de intento de feminicidio contra su esposa

Un hombre identificado como José María “N”, de 32 años de edad, fue detenido en Guasave por su presunta responsabilidad en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar equiparada.

La aprehensión fue realizada por la Unidad Especializada en Aprehensiones, Zona Norte, de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2025, cuando el hoy detenido presuntamente agredió físicamente a su esposa, poniendo en riesgo su vida.

Tras la agresión, la víctima logró escapar y resguardarse en el domicilio de una vecina.

Luego de cumplimentarse la orden de aprehensión, José María fue internado en el Centro Penitenciario de la Región del Évora, en el municipio de Angostura, y quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, instancia que determinará su situación jurídica.