Detienen en Guasave a presunto implicado en trasiego de droga aérea

GUASAVE. _ Durante un operativo de vigilancia en el poblado Las Brisas, municipio de Guasave, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a un hombre señalado por presuntos vínculos con el trasiego de droga por vía aérea.

Según el reporte oficial, al inspeccionar el vehículo en el que se desplazaba el sospechoso, las autoridades localizaron un arma larga con aditamento para lanzar granadas, un cargador abastecido y un automóvil con reporte de robo.

La detención ocurrió cuando las fuerzas federales realizaban un recorrido de rutina en la zona y observaron al sujeto en actitud sospechosa. Al marcarle el alto para una revisión preventiva, localizaron el armamento oculto en la cajuela del vehículo.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes ya realizan las investigaciones del caso.