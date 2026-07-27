Detienen en Honduras a joven de Culiacán por presunto fraude millonario en cajeros automáticos

Un mexicano de 25 años, originario de Culiacán, Sinaloa, fue detenido en flagrancia el pasado 26 de julio en San Pedro Sula, Honduras, como presunto responsable de los delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, tras retirar más de 190 mil lempiras, equivalentes a más de 7 mil dólares, de cajeros automáticos de una institución bancaria.

La captura fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Honduras y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), en las inmediaciones de un cajero automático ubicado sobre el bulevar del Norte, en el sector Los Álamos.

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, el operativo se activó luego de que el área de seguridad de la institución financiera detectara una serie de transacciones irregulares que comprometían el funcionamiento de la red de cajeros automáticos.

La alerta se originó tras identificar movimientos inusuales en un cajero ubicado en una sucursal de la 7 Calle de San Pedro Sula. El reporte fue canalizado al Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió desplegar un operativo para ubicar y detener al sospechoso.

Las investigaciones preliminares indican que el detenido, quien actualmente residía en el barrio El Centro de San Pedro Sula, presuntamente manipulaba el sistema informático de los cajeros mediante un algoritmo operado desde un teléfono celular, lo que le habría permitido autorizar retiros de efectivo sin necesidad de insertar una tarjeta bancaria, una modalidad distinta a la clonación de tarjetas o al robo de datos de usuarios.

Durante la detención, las autoridades aseguraron los 190 mil lempiras en efectivo y un teléfono celular, el cual será sometido a análisis forense como parte de la investigación.

La Policía Nacional informó que el mexicano fue notificado de sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

La DPI mantiene abiertas las investigaciones para determinar si el detenido formaba parte de una organización criminal dedicada al fraude tecnológico y establecer si existen más personas involucradas en esta modalidad de ataque contra el sistema financiero hondureño.

Las autoridades señalaron que este caso forma parte de los esfuerzos para combatir los delitos financieros con posible participación de redes transnacionales. Como antecedente, recordaron que el pasado 18 de abril de 2026 fue capturado en Tegucigalpa un ciudadano colombiano de 40 años, señalado como presunto integrante de una red dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y falsificación de cheques de viajero, con pérdidas superiores a 900 mil lempiras en perjuicio de al menos diez víctimas en Honduras.