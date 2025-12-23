$!Detienen en Jalisco a cuñado y suegro de “El Chapito”; aseguran armas, droga y vehículos

Autoridades federales dieron a conocer la detención de cuatro personas vinculados a la facción conocida como “Los Chapitos”, entre ellos el cuñado y el suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, durante acciones inteligencia realizadas en el estado de Jalisco.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el municipio de Zapopan, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo cateos en dos domicilios, donde fueron detenidos Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años de edad, alias “7”, identificado como cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán, así como Mario Lindoro Elenes, de 69 años, alias “Niño”, señalado como suegro y también operador financiero del mismo grupo delictivo.