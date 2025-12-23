$!Detienen en Jalisco a cuñado y suegro de “El Chapito”; aseguran armas, droga y vehículos

Autoridades federales dieron a conocer la detención de cuatro personas vinculados a la facción conocida como “Los Chapitos”, entre ellos el cuñado y el suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, durante acciones inteligencia realizadas en el estado de Jalisco.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, en el municipio de Zapopan, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo cateos en dos domicilios, donde fueron detenidos Mario Alfredo Lindoro Navidad, de 44 años de edad, alias “7”, identificado como cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán, así como Mario Lindoro Elenes, de 69 años, alias “Niño”, señalado como suegro y también operador financiero del mismo grupo delictivo.
Las autoridades federales detallaron que, tras el desarrollo de diversas líneas de investigación, se identificaron inmuebles presuntamente utilizados para resguardar a personas vinculadas a una organización criminal. Con los datos de prueba recabados, un Juez de Control otorgó las órdenes de cateo correspondientes.
El operativo interinstitucional se desplegó en domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se logró la detención de ambos hombres. Durante las diligencias se aseguraron siete bolsas con presunta droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos útiles, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía móvil y dinero en efectivo.
En una acción distinta realizada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de la SSPC, Secretaría de Marina y FGR detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, de 37 años de edad, alias “Pollo”, identificado como líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculada a la facción “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico. En el mismo operativo fue detenido Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años.
Las autoridades informaron que Carlos Gabriel Reynoso cuenta con al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado. Durante su detención le fueron aseguradas dos armas de fuego, una bolsa con presunta droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo.