Detienen en Los Mochis a hombre acusado de feminicidio en grado de tentativa

LOS MOCHIS. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) Zona Norte, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos “N”, de 39 años, señalado como presunto responsable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y lesiones dolosas.

La detención se llevó a cabo en la ciudad de Los Mochis, luego de que el Ministerio Público solicitara el mandamiento judicial, sustentado en una denuncia que daba cuenta de antecedentes de violencia entre el agresor y la víctima. En la agresión más reciente, Carlos “N” presuntamente utilizó un arma punzocortante para atacarla.

El arresto fue efectuado por elementos de la UNESA en cumplimiento a la orden girada por el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Norte. El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario Goros II, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial.