Detienen en Los Mochis a hombre que circulaba en auto con reporte de robo desde hace 17 años

AHOME. _ Un hombre fue detenido en Los Mochis por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, luego de que se detectara que el vehículo en el que circulaba contaba con reporte de robo vigente desde hace 17 años.

El detenido fue identificado como Alex Eduardo “N”, con domicilio en la zona norte de Los Mochis. La detención se registró sobre la carretera Los Mochis–San Blas, en las inmediaciones del ejido 5 de Mayo.

De acuerdo con el parte oficial, la detención derivó de un operativo de prevención y vigilancia. Durante un recorrido de rutina, los agentes observaron un vehículo que circulaba a velocidad inmoderada, por lo que le marcaron el alto frente a una gasolinera del sector, al considerar un posible riesgo para la seguridad vial.

La unidad asegurada es un Honda Civic negro, modelo 1999, con placas del estado de Sinaloa.

Al ser abordado, el conductor presentó únicamente una tarjeta de circulación. Como parte del protocolo de verificación, los elementos de seguridad cruzaron los datos de la unidad en la base del sistema C-4, confirmando que el vehículo contaba con reporte de robo desde el 3 de febrero de 2009, en el estado de Baja California.

Tras confirmarse el estatus irregular de la unidad, los agentes procedieron a la detención del conductor.

Tanto el detenido como el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de lo Penal Especializado en Robo de Vehículos, adscrito a la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Norte, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.