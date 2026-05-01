$!Detienen en Los Mochis a José Porfirio Díaz Medina, ‘Pío’

José Porfirio Díaz Medina, conocido como “Pío”, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Ahome, al norte de Sinaloa, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones.

La captura se llevó a cabo el jueves 30 de abril de 2026, alrededor de las 10:15 horas, en la ciudad de Los Mochis, específicamente en la Colonia Residencial Las Misiones, sobre la carretera Los Mochis–Topolobampo y en las inmediaciones del Bulevar General Macario Gaxiola.

Según el registro oficial, el detenido es un hombre de aproximadamente 1.64 metros de estatura, complexión delgada, tez clara, con cabello corto, así como bigote y barba semipoblada.

Al momento de su detención vestía playera color café, pantalón de mezclilla azul y sandalias en tonos azul con negro.