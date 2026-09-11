Detienen en Los Mochis a presunto ladrón de herramientas de construcción

AHOME. _ Gracias al respaldo de videos de cámaras de seguridad y a labores de vigilancia en tiempo real, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome detuvieron a un hombre señalado como autor material del robo de herramientas de construcción en el fraccionamiento Haciendas del Valle, en Los Mochis.

El implicado, quien intentó eludir la presencia policial, terminó por confesar el paradero de lo sustraído y entregarlo voluntariamente.

El sujeto fue identificado como Emmanuel, de 36 años, y fue localizado en la zona suroeste de esta ciudad, poco después de recibir el aviso de una persona denunciante. Esta informó que, la noche anterior, dos individuos ingresaron a un inmueble en obras, donde se construye una cochera, para llevarse equipo de trabajo: dos palas y una carretilla, bienes indispensables para las labores en curso.

Lo que facilitó la investigación fue que el propio domicilio contaba con cámaras que grabaron el hecho, lo que permitió elaborar una descripción detallada de los involucrados. Con esos datos, los agentes realizaron un recorrido preventivo hasta que detectaron a una persona que cumplía con las características físicas registradas en las grabaciones.

Al notar que era observado por los uniformados, el individuo mostró una actitud nerviosa y trató de alejarse rápidamente, hecho que aumentó la sospecha de los policías, quienes procedieron a aproximarse y realizar una revisión. Durante el interrogatorio preliminar, Emmanuel inicialmente no dio explicaciones claras, pero, al ser confrontado con la evidencia visual, indicó dónde se encontraban los objetos y procedió a entregarlos de inmediato.

Las herramientas fueron devueltas en buen estado a su legítimo propietario, quien, tras identificarlas, expresó su agradecimiento por la rapidez con la que actuó la corporación municipal, especialmente ante la preocupación vecinal y la difusión que tuvo el caso en redes sociales, donde se ha manifestado inquietud por la seguridad en distintos sectores de Los Mochis.

El detenido fue trasladado a las instalaciones oficiales de seguridad y puesto a disposición del Ministerio Público, adscrito a la Vicefiscalía de la Zona Norte. Ahí se definirá su situación jurídica y se profundizarán las investigaciones para determinar si tuvo participación alguna otra persona, tal como se había mencionado en la denuncia original.