Detienen en Los Mochis a Raul Antonio, presunto responsable de ataque en la Colonia Toledo Corro

LOS MOCHIS._ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome detuvieron a Raúl Antonio “N”, señalado como el presunto responsable de un ataque armado que dejó a un hombre gravemente herido el jueves 1 de octubre en el sector Antonio Toledo Corro.

Al circular por el cruce de las calles Febrero y Septiembre, agentes municipales localizaron a una persona del sexo masculino tendida sobre la vía pública con lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios y trasladaron de urgencia a la víctima a un hospital local, donde ingresó con una herida de proyectil de arma larga con orificio de entrada en el tórax y salida en la región dorsal.

La captura del sospechoso fue posible gracias a la colaboración ciudadana.

Mientras los uniformados resguardaban la escena, el conductor de un vehículo se aproximó para señalar a un individuo que se alejaba caminando del sitio, identificándolo como el autor de las detonaciones.

Al percatarse de la movilización de las patrullas, el sospechoso emprendió la huida a pie, desatando una breve persecución.

Durante su intento de escape, los policías observaron el momento en que el hombre lanzó un objeto metálico —con características propias de un arma de fuego-- hacia la azotea de un domicilio colindante, logrando interceptarlo metros más adelante.

Raúl Antonio “N” fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, quedando a disposición de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Tramitación Común, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación jurídica por esta agresión armada.