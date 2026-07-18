Detienen en Mazatlán a 4 hombres, 3 de ellos menores de edad, y liberan a 2 personas privadas de la libertad

MAZATLÁN._ Dos personas que se encontraban privadas de la libertad fueron liberadas en un operativo donde las corporaciones detuvieron a cuatro civiles, tres de ellos menores de edad, en la colonia Pradera Dorada 6, en Mazatlán.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado aseguraron un arma corta, un cargador, cartuchos útiles y un vehículo.

“Durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Pradera Dorada Etapa 6, los elementos observaron un vehículo marca Kia, línea Forte, color negro, del cual descendieron cuatro civiles que, al notar la presencia de la autoridad, ingresaron a un inmueble con la intención de evadir la acción policial”, señala un comunicado del Grupo Interinstitucional.

“Al aproximarse al sitio, el personal policial localizó a dos personas atadas de manos y con los ojos vendados, quienes manifestaron haber sido privadas de la libertad horas antes mientras se trasladaban en dicho vehículo, logrando además la detención de cuatro presuntos responsables”.

Durante la inspección, agrega el boletín, a uno de ellos se le aseguró un arma corta.

Como resultado de esta acción, se aseguró lo siguiente:

* 4 civiles detenidos, de los cuales 3 son menores de edad.

* Un arma corta calibre 9 mm.

* Un cargador para arma corta.

* 18 cartuchos útiles calibre 9 mm.

* Un vehículo marca Kia, línea Forte, modelo 2017, color negro.

* 2 personas liberadas.

Las personas detenidas, el arma de fuego, los cartuchos, el cargador y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes, señala el comunicado.

“Asimismo, las dos personas liberadas quedaron a disposición de la representación social en calidad de presentadas para el desarrollo de las diligencias ministeriales”.