Detienen en Mazatlán a cuatro hombres con armamento y equipo táctico

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, detuvieron a cuatro civiles y les aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y una camioneta.

En un comunicado, señaló que al llevar a cabo recorridos de prevención y seguridad en el poblado El Recreo, en el municipio de Mazatlán, personal del GOES observó una camioneta Jeep Wrangler de color blanco, de la cual descendieron cuatro civiles portando armas de fuego.

Indicó que al notar la presencia de la autoridad, intentaron huir por las calles del sector; sin embargo, se les dio seguimiento y se logró su detención.

Durante dicho operativo, se obtuvo el siguiente resultado:

* 4 civiles detenidos.

* 3 fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm.

* 1 carabina M4 calibre 5.56 x 45 mm.

* 12 cargadores para arma larga.

* 360 cartuchos de diferentes calibres.

* 4 chalecos tácticos.

* 1 Jeep Wrangler, sin reporte de robo.

Los presuntos delincuentes, junto con el armamento y demás objetos del delito, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las diligencias correspondientes.

Con estas acciones, dijo, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de mantener la coordinación entre instituciones para fortalecer la tranquilidad y la seguridad en Sinaloa.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a utilizar oportunamente el número de emergencias 9-1-1 para reportar cualquier situación y el 089 para realizar denuncias anónimas.