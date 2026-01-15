$!Detienen en Mazatlán a Daniel Alfredo “N”, presunto operador del Cártel de Sinaloa

En un operativo conjunto realizado en el puerto de Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Daniel Alfredo “N”, a quien las autoridades identifican con el alias de “El Cubano”.
De acuerdo con los reportes de las instituciones federales, el detenido es señalado como el presunto líder de una célula vinculada a una organización delictiva con presencia en la entidad. Su función principal, según las indagatorias, consistía en coordinar la logística para el envío de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos, además de fungir como operador financiero para el blanqueo de capitales.
Sobre Daniel Alfredo “N” pesaba una orden de detención provisional con fines de extradición, derivado de acusaciones por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El ahora detenido también es requerido por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Tras su captura en Mazatlán, el presunto operador fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación y posteriormente trasladado a la Ciudad de México para dar continuidad a su proceso legal y los trámites correspondientes a su posible extradición.