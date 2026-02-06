Detienen en Mazatlán a dos policías estatales por privación de la libertad y extorsión

MAZATLÁN. _ Agentes de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) detuvieron en este puerto a dos hombres identificados como José María “N” y Enrique “N”, señalados como probables responsables de la privación ilegal de la libertad de una persona, con el agravante de ser elementos activos de una institución de seguridad pública.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 4 de enero de 2024 en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. En ese lugar, tras un percance vial, la víctima fue abordada por los hoy detenidos, quienes presuntamente la trasladaron a bordo de una patrulla oficial.

Durante el trayecto, la persona afectada habría sido amenazada y obligada a realizar transferencias bancarias a familiares y conocidos a cambio de recobrar su libertad. Según las diligencias, los agentes exigieron el dinero bajo la amenaza de poner a la víctima a disposición de las autoridades por supuestos delitos de posesión de armas y drogas. El monto obtenido mediante estas presiones superó los 125 mil pesos.

Tras labores de inteligencia, el personal de la UEA logró ubicar a los probables responsables en Mazatlán, donde se cumplimentó la orden de aprehensión. Los detenidos quedaron a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica por estos hechos.