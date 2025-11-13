Detienen en Mazatlán a dos presuntos implicados en homicidio de ex Rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa cumplimentó una orden de aprehensión contra dos personas acusadas de participar en el homicidio de Humberto Becerril Alcotzi, ex Rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.

La detención fue realizada por la Unidad Especializada en Aprehensiones, Región Sur. Los detenidos fueron identificados como Kimberly “N”, de 27 años; y Alfredo “N”, de 21, quienes contaban con un mandamiento judicial por el delito de homicidio calificado.

Según las autoridades, ambos estarían relacionados con los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, cuando dos cuerpos fueron localizados en un predio de la comunidad de San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Una de las víctimas fue reconocida como el ex Rector.

La captura se efectuó en Mazatlán a partir de labores de investigación e inteligencia desarrolladas por agentes de la UNESA. Tanto Kimberly como Alfredo serán presentados ante el Juzgado Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en Tlaxcala, donde se definirá su situación jurídica.

De acuerdo con medios locales de Tlaxcala, el académico fue hallado sin vida dentro de un inmueble en Santa Cruz, junto con otra persona, luego de haber sido privado de su libertad.