$!Detienen en Mazatlán a dos presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’

Autoridades federales informaron sobre la detención en Mazatlán de Efraín “N” y Jesús “N”, señalados como presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel del Sinaloa, que opera en la región sur de la entidad.
Las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información entre corporaciones federales, mediante los cuales se identificaron dos inmuebles presuntamente utilizados por el grupo criminal.
Con base en los datos recabados, un Juez de Control autorizó órdenes de cateo que fueron ejecutadas en domicilios ubicados en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.
Durante las intervenciones fueron detenidas las dos personas y se aseguraron armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, además de dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y equipos de radiocomunicación.
Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
Las autoridades estimaron que con este operativo se generó una afectación económica a la estructura financiera del grupo delictivo por 2 millones 502 mil 062 pesos.
En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República.