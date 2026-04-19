$!Detienen en Mazatlán a dos presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’

Autoridades federales informaron sobre la detención en Mazatlán de Efraín “N” y Jesús “N”, señalados como presuntos integrantes de la facción de “Los Chapitos” del Cártel del Sinaloa, que opera en la región sur de la entidad.

Las capturas fueron resultado de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información entre corporaciones federales, mediante los cuales se identificaron dos inmuebles presuntamente utilizados por el grupo criminal.

Con base en los datos recabados, un Juez de Control autorizó órdenes de cateo que fueron ejecutadas en domicilios ubicados en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines.