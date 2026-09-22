$!Detienen en Mazatlán a ‘El Peli’, presunto operador de ‘Los Chapitos’

MAZATLÁN ._ Cuatro personas fueron detenidas en Mazatlán, entre ellas Jesús Antonio “N”, “El Peli”, a quien autoridades federales identifican como generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, integrante de la facción “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa. La detención fue informada por Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que forma parte del reforzamiento de las acciones de seguridad en Mazatlán.

A través de una publicación en redes sociales, el funcionario federal indicó que el operativo fue realizado de manera coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, “El Peli” presuntamente coordinaba la logística, el abastecimiento y el manejo de recursos económicos de la organización criminal, provenientes de la venta de droga.