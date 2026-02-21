Detienen en Mazatlán a hombre buscado en EU por presunto secuestro, agresión agravada y violencia doméstica

MAZATLÁN._ Óscar “N”, quien era buscado por autoridades judiciales de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, agresión agravada, conducta desordenada, posesión de arma, despojo ilegal de propiedad y violencia doméstica, fue detenido en Mazatlán por personal de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración y agencias internacionales, informó que el viernes 20 de febrero se dio cumplimiento en el puerto a una orden de detención con fines de extradición.

Derivado de trabajos de campo y gabinete, y como resultado de la coordinación interinstitucional, personal naval logró la detención de Óscar “N” en cumplimiento de una orden de arresto federal vigente emitida por autoridades judiciales de Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, agresión agravada, conducta desordenada, posesión de arma, despojo ilegal de propiedad y violencia doméstica.

Al detenido se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición de las autoridades competentes, a efecto de continuar con el procedimiento jurídico correspondiente para su extradición.