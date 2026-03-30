Detienen en Mazatlán a hombre buscado por homicidio en Sonora

MAZATLÁN._ En una acción conjunta entre autoridades de Sinaloa y Sonora, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplimentaron una orden de arresto contra un hombre por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación.

El detenido, identificado como Pedro “N”, de 34 años de edad, era buscado por hechos ocurridos en el estado de Sonora durante el año 2021.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el suceso se registró el 12 de julio de dicho año. Los datos de la indagatoria señalan que la víctima se encontraba en su domicilio cuando el hoy imputado presuntamente se presentó en el lugar y lo agredió con un objeto, causándole heridas que le provocaron la muerte.

La detención se efectuó en la ciudad de Mazatlán, derivado de los convenios de colaboración existentes entre las Fiscalías Generales de ambas entidades.

Tras su captura, Pedro “N” fue trasladado y puesto a disposición del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Dos en Sonora, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Bajo los principios de justicia y legalidad del diario, se presume la inocencia del detenido mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial.