Detienen en Mazatlán a objetivo prioritario de la DEA y cinco personas más

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en Mazatlán a seis hombres, entre ellos una persona identificada como objetivo prioritario para la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La captura de los seis civiles, así como el aseguramiento de vehículos y armamento, fue confirmada mediante un comunicado conjunto emitido por las dependencias federales.

En el informe oficial, las autoridades no detallaron las circunstancias ni la estrategia operativa que permitió concretar las detenciones. Asimismo, omitieron revelar la identidad de los seis hombres capturados.

De acuerdo con el reporte, el operativo se llevó a cabo el pasado 25 de julio; sin embargo, no se precisó el sitio exacto de Mazatlán donde ocurrieron las acciones.

Las personas detenidas, junto con las armas, vehículos y demás indicios asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente.