$!Detienen en Mazatlán a presunto narcomenudista con varias dosis de droga

MAZATLÁN. _ Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a un hombre en posesión de diversas dosis de presunta droga, durante un operativo de vigilancia realizado en la colonia Floresta, en este municipio.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto intentó huir al notar la presencia del personal naval, pero fue alcanzado metros más adelante. Tras realizarle una inspección, los marinos localizaron entre sus pertenencias 21 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína, 22 dosis de una sustancia granulada parecida a la metanfetamina, tres dosis de hierba seca con apariencia de marihuana, así como mil 500 pesos en efectivo.