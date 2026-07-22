$!Detienen en Mazatlán a tres hombres con fusil Barrett, armas largas, casi 2 mil cartuchos y explosivos

MAZATLÁN. _ Tres hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en posesión de un fusil Barrett, armas largas, casi 2 mil cartuchos y artefactos explosivos de fabricación artesanal, en acciones realizadas en Mazatlán.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades federales informaron sobre las capturas y la incautación; sin embargo, no especificaron el sector o la zona donde se realizó el operativo ni explicaron las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.