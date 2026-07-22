Seguridad
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Operativos militares

Detienen en Mazatlán a tres hombres con fusil Barrett, armas largas, casi 2 mil cartuchos y explosivos

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a tres civiles y les aseguraron de un fusil Barrett, armas largas, explosivos y municiones, diversas dosis de droga, siete chalecos tácticos, tres motocicletas y un automóvil
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/07/2026 11:54
22/07/2026 11:54

MAZATLÁN. _ Tres hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en posesión de un fusil Barrett, armas largas, casi 2 mil cartuchos y artefactos explosivos de fabricación artesanal, en acciones realizadas en Mazatlán.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades federales informaron sobre las capturas y la incautación; sin embargo, no especificaron el sector o la zona donde se realizó el operativo ni explicaron las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.

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De acuerdo con el reporte oficial, a los tres civiles se les incautó un fusil Barrett, cuatro armas largas, 69 cargadores, 1,823 cartuchos y 12 artefactos explosivos artesanales.

Además, las fuerzas federales aseguraron diversas dosis de droga, siete chalecos tácticos, tres motocicletas y un automóvil.

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Las personas capturadas y el equipo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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