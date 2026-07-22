$!Detienen en Mazatlán a tres hombres con fusil Barrett, armas largas, casi 2 mil cartuchos y explosivos

MAZATLÁN. _ Tres hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en posesión de un fusil Barrett, armas largas, casi 2 mil cartuchos y artefactos explosivos de fabricación artesanal, en acciones realizadas en Mazatlán.
A través de un comunicado conjunto, las autoridades federales informaron sobre las capturas y la incautación; sin embargo, no especificaron el sector o la zona donde se realizó el operativo ni explicaron las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.
De acuerdo con el reporte oficial, a los tres civiles se les incautó un fusil Barrett, cuatro armas largas, 69 cargadores, 1,823 cartuchos y 12 artefactos explosivos artesanales.
Además, las fuerzas federales aseguraron diversas dosis de droga, siete chalecos tácticos, tres motocicletas y un automóvil.
Las personas capturadas y el equipo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.