Detienen en Mazatlán a un hombre con dosis de drogas en fraccionamiento La Foresta

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes le aseguraron diversas dosis de distintas drogas, en el municipio de Mazatlán.

Lo incautado al masculino consistió en 38 dosis de presunto cristal, 14 dosis de presunta cocaína, y cinco cigarros con presunta mariguana.

El arresto ocurrió en el fraccionamiento La Foresta, donde los uniformados vieron al hombre tomar una conducta sospechosa, por lo que le siguieron e inspeccionaron.

Por el hallazgo de las sustancias, la persona y las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para la realización de las diligencias correspondientes.